Milan senti Rolfes DS Bayer Leverkusen | Nessuna trattativa per Xhaka

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha smentito di essere in trattativa con il Milan per Granit Xhaka. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, senti Rolfes (DS Bayer Leverkusen): “Nessuna trattativa per Xhaka”

Tre giorni fa alla Bild le parole di Rolfes, managing sport director del Bayer Leverkusen: "Altre cessioni? Non siamo obbligati a farlo. Cederemmo solo se fosse sensato per noi, per poi completare ulteriormente la squadra di conseguenza" #Milan Vai su X

Milan, apertura del Leverkusen per Xhaka: le news di calciomercato - Il Bayer Leverkusen nelle ultime ore ha aperto alla partenza di Granit Xhaka per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni, su spinta anche del giocatore. Riporta sport.sky.it

Milan, apertura del Bayer Leverkusen per Xhaka: il punto sulle cifre - In questa fase del mercato, il Milan si sta concentrando in particolar modo sul centrocampo: una priorità è lo svizzero del Bayer Leverkusen ... Scrive msn.com