Milan scatenato | Tare spinge il nuovo centrocampista arriva dalla Serie A

Il Milan vuole compiere le migliori scelte possibili sul mercato e per questo sta puntando fortissimo sul centrocampista della Serie A: i dettagli. Il Milan sta per chiudere il colpo di mercato su cui sta lavorando ormai da diverso tempo. Ci si starebbe infatti piano piano avvicinando alla chiusura dell'operazione da 25 milioni di euro per il nuovo centrocampo di Massimiliano Allegri. Igli Tare sta puntando forte su un profilo che non vuole lasciarsi scappare. Anche perchĂ© la concorrenza per il suo cartellino è tanta e sta perciò sta spingendo il piĂą possibile per arrivare in fretta alla chiusura dell'affare.