Milan l’ad Furlani | Voltiamo pagina ma l' obiettivo rimane arrivare al top

Milano, 25 giugno 2025 – In un clima di rinnovamento e ambizione, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e il nuovo direttore sportivo Igli Tare si preparano a scrivere un nuovo capitolo. Con obiettivi ambiziosi e strategie chiare, vogliono voltare pagina, mantenendo salda la voglia di arrivare al top. La stagione 2025/2026 si presenta come un’opportunità unica: il passato è alle spalle, ora si punta dritti al successo.

Milano, 25 giugno 2025 - L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani e il nuovo direttore sportivo Igli Tare hanno parlato della prossima stagione: obiettivi, strategie, volontà di voltare pagina insieme all'ex Lazio e a ad Allegri, due simboli del Diavolo targato 20252026: "Igli Tare è un direttore con esperienza, così come Max Allegri in panchina. È l'allenatore in attività con più trofei nel calcio italiano". L'ad ha proseguito: " Non ci sarà bisogno di una rivoluzione, aggiungeremo tasselli. L'obiettivo sportivo è lo stesso di prima: essere competitivi per vincere dei trofei ". Sugli investimenti: "Tutte le risorse economiche vengono adoperate per creare performance sportive.

