Milan il ds del Leverkusen indispettito | Nessuna trattativa per Xhaka

Il mondo del calcio è in fermento: il Milan desidera fortemente Granit Xhaka, che a sua volta sogna di vestire rossonero. Tuttavia, tra le parti si inserisce il Bayer Leverkusen, con il loro ds Simon Rolfes visibilmente infastidito. La trattativa si fa intricata e incerta, mentre i tifosi aspettano con trepidazione sviluppi decisivi per il futuro del centrocampo milanista.

Il Milan vuole Granit Xhaka e Granit Xhaka vuole il Milan, ma di mezzo c`è il Bayer Leverkusen. E il direttore sportivo Simon Rolfes alza il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

milan - xhaka - leverkusen

