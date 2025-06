Milan il ballo dei centrocampisti | Xhaka è più vicino Ricci torna in quota | Primapagina

Il mercato del Milan si anima di novità e sorprese, con il centrocampo al centro dell’attenzione. Dopo il ritorno di Ricci e l’approdo di Modric, la dirigenza rossonera punta a consolidare un reparto da vera protagonista. Xhaka, vicino alla firma, potrebbe rappresentare il colpo che fa la differenza, mentre Ricci torna in quota per rafforzare la rosa. L’estate 2025 promette emozioni e strategie di grande livello.

2025-06-25 10:00:00 Arrivano conferme: Igli Tare, nel corso del media briefing organizzato dal club a casa Milan, ha dettato la linea sul mercato. Il focus è principalmente al centrocampo, ovvero al reparto sul quale il Milan intende lavorare di più e in profondità. Il colpo Modric regala classe, esperienza, leadership ma non sarà certamente l'unico perché il dirigente ex Lazio si sta avvicinando a Xhaka del Bayer Leverkusen. APERTURA – L'accordo con il giocatore è stato raggiunto da diversi giorni in ogni dettaglio: Xhaka al Milan andrebbe a guadagnare circa 4 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi, per le prossime tre stagioni fino a giugno 2028.