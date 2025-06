Milan gioiello in prestito Lecce e l’Italia Under 21 Il progetto per Camarda

Il calcio italiano si accende di nuove speranze e strategie: il Milan, desideroso di valorizzare il suo gioiello Francesco Camarda, ha scelto Lecce per il prestito, puntando sulla crescita e sul talento cristallino del giovane under 21. Un progetto ambizioso, con l’obiettivo di assicurare il futuro a entrambe le parti, mentre il ragazzo si prepara a brillare sui campi italiani. La sfida è lanciata: salvarlo e farlo splendere.

Salvare il soldato Francesco Camarda. E il suo talento, dopo un anno di "sballottamento". È la missione che ha affidato il Milan al Lecce. La formula dovrebbe portare al diritto di riscatto in favore dei salentini e il controriscatto saldamente in mano ai rossoneri. Talento cristallino, affidato a un decano dei direttori sportivi come Pantaleo Corvino e alla sua squadra, da lui definita "uno Swarovski con dentro il cemento armato". C'era la fila in Serie B per il classe 2008, accostato anche all'Udinese. C'è la Nazionale Under 21 nell'immediato futuro del centravanti, seguito in quest'ottica da tempi non sospetti: "Grande prospettiva, ha bisogno di tempo, ma è tra i nomi considerati per l'Europeo", le parole datate novembre scorso del ct Carmine Nunziata (e a settembre partono le qualificazioni per il prossimo torneo continentale).

