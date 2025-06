milan ecco le linee guida di tare e allegri

Il Milan si appresta a una trasformazione strategica guidata da Tare e Allegri, focalizzata su acquisti mirati e senza rivoluzione radicale. L’obiettivo è chiaro: riportare subito il club ai vertici dello scudetto, rafforzando la rosa con scelte intelligenti e mirate. Con un piano solido e deciso, i rossoneri puntano a scrivere un nuovo capitolo di successo, dimostrando che la qualità e la strategia valgono più di ogni rivoluzione.

Niente rivoluzione, ma acquisti mirati per tornare a vincere subito Milan, niente rivoluzione, ma acquisti mirati per tornare subito ad essere competitivi: ecco la strategia di Tare e Allegri. l Milan  si prepara a una profonda ristrutturazione della rosa  con l'obiettivo dichiarato di tornare subito competitivo per lo scudetto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ad Giorgio Furlani  e il nuovo ds Igli Tare  hanno tracciato la rotta: non una rivoluzione, ma un intervento deciso su piĂą ruoli chiave. In programma ci sono almeno sette acquisti: due terzini (uno per fascia), un centrale se partirĂ uno tra Tomori e Thiaw, due centrocampisti – tra cui un regista di livello – un esterno offensivo in caso di cessione (probabile tra Chukwueze e Okafor ) e soprattutto un centravanti d'area che possa affiancare o contendere il posto a Gimenez.