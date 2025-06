Milan clausola da 15 milioni | ecco l’erede di Theo Hernandez

Il trasferimento di Theo Hernandez all’Al-Hilal si avvicina, con un’offerta da 20 milioni di euro a stagione e una clausola rescissoria di soli 15 milioni per il Milan. Ma chi potrebbe sostituire il francese in rossonero? Una sorpresa di mercato potrebbe essere pronta a prendersi il ruolo di terzino destro, aprendo nuovi scenari per il futuro del Diavolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla possibile erede di Theo Hernandez.

Nome a sorpresa per la sostituzione del terzino francese, diretto all’Al-Hilal di Inzaghi Theo Hernandez sta per dire addio al Milan. Ormai ci siamo: il francese ha aperto all’ Al-Hilal dopo il no di qualche settimana fa, coi sauditi che hanno rilanciato mettendo sul piatto un contratto da 20 milioni di euro a stagione. (LaPresse) – Calciomercato.it Theo Hernandez è una precisa e insistita richiesta di Simone Inzaghi. Tra i due c’è stato un nuovo contatto telefonico, servito forse a mettere ulteriormente in discesa l’operazione. Sostanzialmente quasi definita già un mesetto fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, clausola da 15 milioni: ecco l’erede di Theo Hernandez

