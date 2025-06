Milan Camarda va al Lecce in prestito | potrà giocare in modo continuativo

Il talento emergente Francesco Camarda si prepara a vivere una nuova avventura al Lecce, in prestito dal Milan, per maturare e giocare con continuità. A soli 17 anni, l’attaccante promette di portare entusiasmo e freschezza nel campionato italiano, mentre i rossoneri mantengono un occhio vigile sul suo sviluppo. Con questa mossa strategica, il futuro di Camarda si fa ancora più entusiasmante…

L'attaccante Francesco Camarda, giovanissima promessa del calcio italiano, si trasferisce dal Milan al Lecce. L'accordo trovato prevede che Camarda, 17 anni, si trasferisca con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto: in pratica, i rossoneri avranno comunque l'ultima. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Lecce-Camarda: ecco le cifre di riscatto e contro-riscatto - Ecco le cifre dell'operazione che porterà il gioiellino italiano nel Salento: tre milioni per il riscatto e quattro per il contro-