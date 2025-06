Migranti stop della Germania al finanziamento delle Ong per il salvataggio in mare

La decisione della Germania di sospendere i finanziamenti alle ONG impegnate nel salvataggio in mare ha acceso un vivace dibattito sulla responsabilità europea e i diritti umani. Un passo che solleva interrogativi sulla solidarietà e sulla gestione delle crisi migratorie. Mentre le organizzazioni come Sea-Eye si mobilitano per difendere i valori fondamentali, il futuro delle operazioni di salvataggio in Mediterraneo appare sempre più in bilico.

Una fonte del ministero degli Esteri tedesco ha detto all’ Afp che il governo federale guidato da Friedrich Merz «non prevede più di erogare sussidi alle organizzazioni non governative impegnate nel soccorso di civili» nel mar Mediterraneo. «Da dieci anni colmiamo una lacuna che dovrebbe essere coperta dagli Stati europei, e quindi anche dalla Germania», ha commentato Gorden Isler, presidente di Sea-Eye, aggiungendo che «il sostegno al salvataggio in mare da parte del governo federale non può essere cancellato in silenzio e senza spiegazioni». „Seenotretter im Mittelmeer erhalten kein Geld mehr von der Bundesregierung“, erfuhren dpa und AFP heute vom @AuswaertigesAmt. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Migranti, stop della Germania al finanziamento delle Ong per il salvataggio in mare

In questa notizia si parla di: germania - salvataggio - mare - migranti

Arrivati a Crotone i 46 migranti salvati dalla nave di Bansky https://gazzettadelsud.it/?p=2057166 Vai su Facebook

La Germania volta le spalle ai migranti: stop ai finanziamenti alle Ong che li salvano nel Mediterraneo; Migranti. Crosetto: da Germania mi aspetto collaborazione e non sterili polemiche; Migranti, la Ong “Humanity 1” ancora senza porto. La Germania: “L’Italia presti soccorso velocemente”. Sbarca….

La Germania volta le spalle ai migranti: stop ai finanziamenti alle Ong che li salvano nel Mediterraneo - Con Merz la Germania dice sì al riarmo ma taglia i fondi ai migranti e volta le spalle alle Ong che salvano vite in mare. Da lanotiziagiornale.it

Migranti, Berlino: “Stop ai finanziamenti alle ong nel Mediterraneo” - Migranti, il governo tedesco "non prevede di fornire ulteriore sostegno finanziario" alle ong che si occupano di soccorso nel Mediterraneo. Scrive msn.com