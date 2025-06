Migranti rimpatriati direttamente da Tirana il Viminale cambia idea | Si può Le opposizioni | Illegittimi

Il Viminale ha di nuovo cambiato rotta sui rimpatri dei migranti dall’Albania, suscitando polemiche e opposizioni. Da un lato, si affermava che tutti sarebbero tornati in Italia prima di essere rimpatriati, dall’altro si autorizza ora i trasferimenti diretti da Tirana. Un colpo di scena che mette in luce le complesse strategie e tensioni politiche in gioco. Ma cosa significa tutto questo per l’Italia e i migranti coinvolti?

“Andranno tutti riportati in Italia, da lì niente rimpatri”, aveva detto il Viminale lo scorso aprile. Un mese dopo ha fatto l’esatto contrario e oggi lo rinvendica: “I rimpatri direttamente dall’Albania di migranti trattenuti nel Cpr di Gjader, senza passare prima dall’Italia, possono essere regolarmente svolti”. Lo precisano ambienti del ministero all’ Ansa con riferimento a quanto avvenuto lo scorso 9 maggio, quando un charter partito da Roma e diretto al Cairo ha fatto scalo nella capitale albanese per far salire a bordo alcuni cittadini egiziani precedentemente rinchiusi nella struttura di Gjader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti rimpatriati direttamente da Tirana, il Viminale cambia idea: “Si può”. Le opposizioni: “Illegittimi”

Piantedosi annuncia orgogliosamente che nell'ultima settimana sono stati rimpatriati 112 migranti irregolari. Negli stessi giorni ne sbarcavano 2.201. I rimpatri sono il 5,1% del totale degli sbarchi della settimana.

