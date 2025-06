Migranti e corridoi umanitari a Salerno torna Migramed

A Salerno torna Migramed, l’evento che apre uno spazio di riflessione e confronto sulle migrazioni e i corridoi umanitari. Tre giorni di incontri, idee e dialogo con esperti e testimonianze, per comprendere meglio le sfide e le opportunità di un fenomeno che riguarda tutti noi. Un’occasione imperdibile per approfondire e condividere soluzioni concrete: perché il cambiamento inizia dal dialogo.

A Salerno, torna Migramed: 3 giorni di spunti, riflessioni e dialogo sul tema delle migrazioni. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti e corridoi umanitari, a Salerno torna Migramed

SALERNO, 23 GIUGNO 2025 – MIGRAMED RIPARTE Costruire ponti è possibile. Anzi, è doveroso. Con questo messaggio si è aperta a Salerno la nuova edizione di Migramed, il percorso promosso da Caritas Italiana per riflettere, formarsi e agire sul tema d Vai su Facebook

Giornata mondiale del rifugiato. Il ritorno di Migramed; Caritas | Migramed 2025; Migranti: don Pagniello (Caritas), “corridoi umanitari alternativa concreta e opportunità. È così che si costruisce la pace”.

In corso Migramed al Museo Diocesano - Ha preso il via lunedì 23 giugno, presso la Sala Convegni del Museo Diocesano di Salerno, l’edizione 2025 di Migramed, l’evento promosso da Caritas Italian ... Come scrive gazzettadisalerno.it

Giornata mondiale rifugiato: Caritas Italiana, torna Migramed. Dal 23 al 26 giugno a Salerno con partecipanti da 5i diocesi e 7 nazionalità - A ridosso della Giornata mondiale del rifugiato, torna Migramed, evento dedicato dalla Caritas alla riflessione e il confronto sul tema delle migrazioni. Si legge su agensir.it