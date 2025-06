Migranti c’è la svolta | accolta la linea-Meloni la Germania cancella i finanziamenti alle Ong del Mediterraneo

Migranti, la svolta in Europa segna una nuova fase nella gestione dell'accoglienza e delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Dopo mesi di dialogo e pressioni, la Germania ha deciso di sospendere i finanziamenti alle ONG coinvolte nelle attività di salvataggio, rispecchiando la linea dura adottata dall’Italia sotto la guida di Meloni. Una mossa che potrebbe ridefinire gli equilibri europei sulla questione migratoria, aprendo nuove sfide e opportunità per l'intera Unione.

La linea italiana, fatta anche di moral suasion su Berlino, da parte di Palazzo Chigi e della premier Meloni, trova finalmente accoglienza nel nuovo esecutivo tedesco, che ha impresso una svolta sul tema dei migranti: la Germania non finanzierà più le ong impegnate nel soccorso nel Mediterraneo. Lo hanno annunciato fonti del ministero degli Esteri tedesco, confermando la stretta del governo di Berlino sulla politica migratoria. Migranti, la Germania annuncia lo stop alle Ong. “Il governo federale non prevede più di erogare sussidi alle ong impegnate nel soccorso di civili”, hanno dichiarato le fonti all’Afp. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, c’è la svolta: accolta la linea-Meloni, la Germania cancella i finanziamenti alle Ong del Mediterraneo

In questa notizia si parla di: linea - meloni - migranti - svolta

"Segue la linea Meloni". Dazi, Nevi smaschera Merz - Il governo Meloni affronta il delicato tema dei dazi, suscitando un acceso dibattito tra politici e analisti.

Migranti, la svolta della Germania: anche Berlino si unisce al tavolo europeo promosso dall’Italia Vai su Facebook

Migranti, c'è la svolta: accolta la linea-Meloni, la Germania cancella i finanziamenti alle Ong del Mediterraneo; Svolta Ue, sui migranti segue la linea italiana: norme stringenti sui rimpatri e centri in Paesi terzi; Migranti, la svolta della Germania: anche Berlino si unisce al tavolo europeo promosso dall'Italia.

"Svolta sul dossier migranti". Passa la linea Meloni: firmato il patto con Tunisi - Passa la linea Meloni: firmato il patto con Tunisi Firmato il memorandum tra l'Unione europea e la Tunisia. ilgiornale.it scrive

Meloni, svolta sui migranti. E von der Leyen: "Sarò a Lampedusa" - it, la premier assume una linea dura sull'immigrazione: "Missione navale Ue per stop partenze e rimpatri" Migranti, svolta "militare" di Meloni per tenere a ... Lo riporta affaritaliani.it