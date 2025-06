Migranti Berlino | stop finanziamenti alle Ong

Il finanziamento delle Ong sotto il precedente governo Scholz aveva suscitato polemiche in Italia ed era stato criticato anche in Germania. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Migranti, Berlino: stop finanziamenti alle Ong

In questa notizia si parla di: migranti - berlino - stop - finanziamenti

Il nostro Pil non lo «tirano» i migranti. L’accoglienza fa bene solo a Berlino - L'idea che i migranti trainino l'economia è un mito sfatato da recenti studi della BCE. In Italia, infatti, il contributo degli stranieri è inferiore a quello degli italiani, mentre in Germania le politiche di accoglienza risultano vantaggiose per i cittadini tedeschi.

Migranti, Berlino: stop ai finanziamenti alle Ong nel Mediterraneo; Migranti, Berlino: Stop ai finanziamenti alle ong nel Mediterraneo - LaPresse; Migranti, stop Germania a finanziamenti per Ong nel Mediterraneo by AdnKkonos.

Migranti, Berlino: “Stop ai finanziamenti alle ong nel Mediterraneo” - Migranti, il governo tedesco “non prevede di fornire ulteriore sostegno finanziario” alle ong che si occupano di soccorso nel Mediterraneo. Da msn.com

Berlino, imminenti finanziamenti a ong per i migranti - Berlino, imminenti finanziamenti a ong per i migranti Portavoce: 'Per progetti in Italia a terra e in mare' BERLINO/ROMA , 22 settembre 2023, 16:51 ... ansa.it scrive