Se qualcuno pensa di affrontare queste acque, dovrebbe ricordare che gli Everglades sono un ecosistema unico e fragile, dove ogni creatura, dal più piccolo anfibio al più temuto alligatore, svolge un ruolo cruciale. La proposta di costruire l'Alligator Alcatraz solleva dibattiti su sicurezza, tutela ambientale e diritti umani, mettendo in luce le complesse sfide di bilanciare accoglienza e conservazione in un paesaggio tanto affascinante quanto ostile.

Guidando per circa 40 minuti dal centro di Miami, si raggiunge uno dei luoghi più selvaggi degli Stati Uniti: gli Everglades, la riserva di paludi che si estende per quasi 500mila ettari sull'estremità meridionale della Florida. Qui, dove vive la tribù indiana dei Miccosukee, lo Stato americano vuole costruire un centro di detenzione per migranti: l'Alligator Alcatraz, chiamato così proprio per la presenza di predatori minacciosi. "Se qualcuno riuscisse a scappare, non avrebbe nessun posto dove andare, ad aspettarlo ci sarebbero alligatori, pitoni e pantere", afferma il procuratore generale della Florida James Uthmeier, repubblicano, sostenitore della politica zero immigrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Migranti, arriva "Alligator Alcatraz"

