Immersi nell’atmosfera vibrante di Copenaghen, migliaia di appassionati si sono uniti alla Copenaghen Sprint, un evento che celebra la passione per il ciclismo e l’energia della città. Con un percorso mozzafiato attraverso le vie principali, questa manifestazione ha riscosso un enorme successo, anticipando con entusiasmo il grande palcoscenico internazionale che sta per arrivare. Un vero trionfo di sport e comunità che promette spettacolo e emozioni ancora più grandi.

Copenaghen, 25 giu. (askanews) - Decine di migliaia di ciclisti e appassionati, grandi e piccini, hanno preso parte alla Copenaghen Sprint, domenica 22 giugno 2025, una iniziativa fortemente voluta dalla Capitale danese alla vigilia della successiva gara professionistica che ha fatto il suo debutto nel calendario internazionale del ciclismo su strada sia femminile che maschile. Attraverso le vie principali della città, in un anello di circa 11 chilometri, gli amanti della bici hanno dato vita alla prima edizione della kermesse - arricchita da festival, dibattiti e musica. Una iniziativa che si ripeterà per i prossimi due anni, pensata per valorizzare la cultura ciclistica della Danimarca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migliaia di amanti della bici in sella per la Copenaghen Sprint

