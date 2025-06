mietitura al via ma la grandine ha fatto danni

La stagione della raccolta è ufficialmente iniziata, ma il cielo grigio e le tempeste di grandine hanno lasciato segni profondi sui campi. Con mietitrebbie in strada e code ai mulini, gli agricoltori affrontano una sfida ardua: recuperare il raccolto danneggiato e rispettare i tempi della stagione. Tra speranze e difficoltà, la lotta per salvare il grano e le colture prosegue con determinazione. La resilienza del mondo agricolo è più forte che mai.

Mietitrebbie in strada e code ai mulini per la consegna del grano. È iniziata da pochi giorni la mietitura del grano nelle zone di pianura e pedecollina. Una stagione segnata dalla tempesta di grandine e vento che all’inizio della settimana scorsa si è abbattuta a macchia di leopardo nell’area metropolitana di Bologna, con fenomeni intensi modo nella zona della Valsamoggia, dove ha causato danni alle colture frutticole e cerealicole della zona, in parte già provate da un’annata climatica complessa. In particolare sono stati colpiti peschi, albicocchi, campi di foraggio e anche i campi di grano, con perdite di raccolto diversificate a seconda delle zone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it