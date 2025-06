Microsoft Office e Xbox in crisi via ai licenziamenti

Microsoft Office e Xbox attraversano un momento di crisi, con licenziamenti e mutamenti strategici in atto. La Danimarca, decisamente, si sta allontanando dai prodotti Microsoft, preferendo LibreOffice, segnando un cambio di rotta nel panorama digitale europeo. In questo contesto complesso, mentre OpenAI sembra navigare tra sfide e opportunità , il futuro della tecnologia si ridefinisce, lasciando spazio a nuove alleanze e innovazioni.

La Danimarca ha annunciato che, entro la fine dell’anno, smetterà di utilizzare il pacchetto Office 365 di Microsoft, passando invece a un software simile, LibreOffice, creato dalla società europea Berlin document foundation. La decisione allontana il Paese dagli Usa, nel mezzo dello scontro con Donald Trump sulla Danimarca. Una brutta notizia in un periodo complesso per Microsoft, che sta affrontando diverse questioni. Mentre OpenAI sembra volersi sganciare dal controllo della multinazionale, la divisione Xbox, reduce dalla fusione con Activision, continua a licenziare i propri dipendenti nel tentativo di ottimizzare le spese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Microsoft Office e Xbox in crisi, via ai licenziamenti

