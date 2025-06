Michelle Hunziker insieme a Nino Tronchetti Provera la foto del bacio che confermerebbe la loro relazione

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera catturano l'attenzione dei fan con un bacio appassionato immortalato per le vie di Milano. Dopo mesi di rumors, questa prova visiva sembra ufficializzare la loro relazione, lasciando tutti senza parole. La domanda ora sorge spontanea: cosa riserverà il futuro per questa coppia tanto chiacchierata? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa storia che sta facendo il giro del gossip italiano.

La conduttrice è stata paparazzata insieme a Nino Tronchetti Provera per le strade di Milano. In uno degli scatti, i due si scambiano un bacio che sembrerebbe confermare la loro relazione. Erano mesi che si rincorrevano le voci di un loro flirt, ma una prova concreta, fino a questo momento, non era ancora arrivata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

