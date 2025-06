Michelle Hunziker innamorata di Nino Tronchetti Provera | beccati con baci appassionati

Il gossip infiamma il cuore degli appassionati: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati beccati in attimi di intimità, tra baci appassionati e passeggiate mano nella mano. Per la prima volta, le fotografie pubblicate da OGGI confermano una storia che fino a ora circolava solo tra le indiscrezioni. La coppia, circondata dal mistero, sembra aver deciso di condividere il proprio amore pubblico, lasciando tutti senza parole.

Il settimanale OGGI, in edicola, pubblica le fotografie degli abbracci, le passeggiate mano nella mano e i baci tra Michelle Hunziker e il manager e finanziere Nino Tronchetti Provera. È la prima volta che la loro storia, di cui si vociferava senza alcuna prova, trova conferma Nino Tronchetti Provera, cugino di secondo grado di Giovanni, l’ex di Chiara Ferragni, ha 55 anni, un bell’aspetto, una laurea in Economia Aziendale, e nella vita si occupa di Finanza e investimenti sostenibili. Sulla carta, l’uomo perfetto per scongiurare quello che Michelle ha sempre indicato come un problema per le donne celebri: «Una donna indipendente economicamente che sa quello che vuole, che si organizza la vita da sola e magari è pure di successo, fa scattare nell’uomo uno strano meccanismo di competizione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Michelle Hunziker innamorata di Nino Tronchetti Provera: beccati con baci appassionati

