Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano nel nuovo horror di Paolo Strippoli La valle dei sorrisi

Preparati a un viaggio nel cuore dell'oscurità con "La Valle dei Sorrisi", il nuovo horror di Paolo Strippoli. Con Michele Riondino e Romana Maggiora nel cast, questa pellicola promette suspense e atmosfere intense, portandoci in un maestoso scenario montano dove nulla è come sembra. Dopo il successo di Piove e A Classic Horror Story, il regista ci sorprende ancora, esplorando il noir in uno scenario unico. La suspense è alle porte.

Uscirà al cinema il 17 settembre con Visione Distribution il nuovo lavoro di Paolo Strippoli, nel cast anche Paolo Pierobon e Robert Citran. Dopo essersi fatto notare con gli horror Piove e A Classic Horror Story e Piove, Paolo Strippoli prosegue l'esplorazione del cinema di genere con un altro tuffo nel noir. Uscirà il 17 settembre con Vision Distribution La Valle dei Sorrisi, che racconta una storia nera ambientata in montagna. Michele Riondino, Paolo Pierobon e Romana Maggiora Vergano sono i protagonisti della pellicola scritta da Milo Tissone, Jacopo del Giudice e dallo stesso Paolo Strippoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano nel nuovo horror di Paolo Strippoli, La valle dei sorrisi

