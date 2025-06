Miastenia Gravis | la malattia invisibile che pesa come il piombo

La miastenia gravis è una malattia invisibile che, come un peso di piombo, colpisce la qualità di vita di chi ne soffre. Il 2 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dedicata, si è acceso un faro sulla necessità di sensibilizzare e diffondere conoscenza. Solo con maggiore consapevolezza possiamo combattere questa sfida silenziosa e migliorare le prospettive di chi convive con questa malattia. È ora di agire insieme.

Il 2 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale della Miastenia Gravis, una malattia rara che spesso non si vede, ma che grava profondamente sulla vita di chi ne è colpito. La sfida più urgente resta la sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

