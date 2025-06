Mia nonna ha 91 anni e cerca ancora sua madre | il libro di Melania Petriello dà voce ai figli dell’anonimato e alle loro battaglie

A 91 anni, la nonna di Melania Petriello cerca ancora sua madre, un viaggio di memoria e speranza che attraversa generazioni. Nel suo libro “D224 voce ai figli dell’anonimato e alle loro battaglie,” l’autrice combina giornalismo rigoroso e narrazione evocativa per raccontare storie di identità perdute e rinascite. Una lettura coinvolgente che ci invita a riflettere sulle tracce invisibili del passato e sul potere della memoria.

Melania Petriello è una scrittrice, giornalista e autrice tv che sa unire al rigore dell’analisi giornalistica la forza evocativa della parola e della scrittura. Il suo ultimo libro, “La strada di casa”, pubblicato da Round Robin, è un reportage sulle identitĂ perdute, ma anche un racconto appassionante – quasi un romanzo – capace di trasformare il dato giornalistico in storie emozionanti e profonde: quelle dei figli adottivi alla ricerca della loro origine biologica. Sono mezzo milione in Italia. Con uno stile raffinato e incisivo, Melania racconta vite vissute spalancando porte verso le esperienze piĂą intime dei suoi protagonisti, rendendo al lettore l’urgenza di un tema che riguarda l’identitĂ personale e collettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia nonna ha 91 anni e cerca ancora sua madre”: il libro di Melania Petriello dĂ voce ai figli dell’anonimato e alle loro battaglie

In questa notizia si parla di: libro - melania - petriello - figli

"Dystopian sicilian landscape": la presentazione del libro fotografico di Melania Messina all'Ecomuseo - Lunedì 26 maggio, l'Ecomuseo Mare Memoria Viva ospiterà la presentazione del libro fotografico "Dystopian Sicilian Landscape" di Melania Messina, edito da 89books.

La strada di casa, il libro di Melania Petriello sui figli adottivi in cerca delle origini; ''La strada di casa, figli in cerca delle origini'': il libro di Melania Petriello; La strada di casa. Figli in cerca delle origini. E' la storia della ricerca dell'origine biologica, della madre che li ha partoriti in anonimato.

"La strada di casa", il libro di Melania Petriello sui figli adottivi in cerca delle origini - Da Napoli la storia regina di una donna che, abbandonata nella ruota dell'Annunziata, ritrova la madre biologica in un cimitero del Canada. Si legge su rainews.it

''La strada di casa, figli in cerca delle origini'': il libro di Melania Petriello - Quella che io definisco la “storia regina” del libro, è di Anna Recchia, che stanca di essere una figlia di NN, sigla sinonimo di vergogna sociale, ha creato e presiede il Comitato per la Ricerca ... Secondo realtasannita.it