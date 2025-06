Mi hanno aggredito dopo aver detto chi ho visto alla Bozzola Le parole del fedele di Garlasco

Un episodio inquietante si è verificato dopo che ho condiviso le ultime notizie sulla misteriosa testimonianza del fedele di Garlasco. Un testimone, dopo aver rivelato in TV di aver scritto una lettera al procuratore di Pavia, ha subito un'aggressione. Questo fatto solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla veridicità delle informazioni sconvolgenti che stanno emergendo, spingendoci a riflettere profondamente sul delicato equilibrio tra verità e tutela personall

L'uomo ha riferito in tv di aver scritto una lettera al procuratore di Pavia raccontandogli quanto visto in passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi hanno aggredito dopo aver detto chi ho visto alla Bozzola". Le parole del fedele di Garlasco

Delitto di Garlasco – Un “teste” ha detto di aver visto una donna gettare un oggetto in un canale - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione grazie a una testimonianza cruciale. Un uomo ha dichiarato di aver visto una donna gettare un oggetto in un canale, potenzialmente legato alla morte di Chiara Poggi nel 2007.

