Mi ha chiamato Putin cosa mi ha chiesto E la risposta di Trump | Guarda che sei tu…

Durante il summit della NATO nei Paesi Bassi, le tensioni tra leader si fanno sempre più palpabili. In un contesto di instabilità politica e retorica accesa, Donald Trump ha sorpreso tutti alzando il tono sull’Articolo 5, mettendo a rischio l’unità dell’alleanza. Ma cosa avrebbe chiesto Putin in questa situazione intricata? E come avrebbe risposto Trump? Scopriamo i retroscena di una diplomazia in fermento, dove ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Il summit della Nato che si sta svolgendo in nei Paesi Bassi ha preso il via sotto una cappa di tensione che si è fatta subito palpabile tra i vertici dei Paesi membri. Ancora una volta, l’instabilità politica e retorica di Donald Trump è riuscita a spostare l’asse del dibattito. Stavolta il tycoon ha alzato il tiro direttamente sull’Articolo 5 del Trattato Atlantico, il cuore pulsante dell’alleanza. Durante il volo presidenziale sull’Air Force One, diretto verso L’Aia, l’ex presidente ha pronunciato una frase che ha immediatamente generato un’ondata di allarme, soprattutto tra gli alleati europei: “Dipende dalla definizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: trump - chiamato - putin - cosa

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - A Istanbul è giunta la delegazione russa, ma senza Putin. Zelensky attende di decidere le prossime mosse dopo l'incontro con Erdogan.

Translate postTrump: Putin mi ha chiamato: "Posso aiutarti con l'Iran?" Ho detto: "No, non ho bisogno di aiuto con l'Iran. Ho bisogno di aiuto con te". Vai su X

«Vladimr (Putin) mi ha chiamato per chiedermi se avevo bisogno di aiuto con l'Iran. Gli ho detto: 'non ho bisogno di aiuto con l'Iran, ma con te'". Lo ha dichiarato Donald Trump rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, dicendosi speranzoso di riusci Vai su Facebook

Guerra Ucraina Russia, chiamata Putin-Trump: ok Mosca a colloqui con Kiev dopo 22/6. LIVE; Mosca: pronta a contatti diretti con Kiev. Zelensky: pronti anche noi. Meloni sente il Papa; Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci.

Trump non ne ha voluto sapere della proposta di Putin di mediare con l’Iran - Gli ha chiesto piuttosto di collaborare per trovare un accordo che metta fine all'invasione russa dell'Ucraina ... Come scrive ilpost.it

Trump contro Iran e Israele: “Hanno già violato la tregua, non sanno che c..o stanno facendo” - La violazione della tregua annunciata questa mattina tra Iran e Israele ha fatto infuriare il presidente degli Stati Uniti: "Non sanno cosa c**o stanno ... Segnala fanpage.it