Mi fissava e si masturbava | l' attrice Irene Maiorino insegue un molestatore e lo filma

Irene Maiorino, nota attrice de "L'amica geniale", denuncia un episodio inquietante avvenuto nel cuore di Roma. Mentre passeggiava nel quartiere Pigneto, si è trovata a vivere un momento di profonda paura e disagio: un molestatore l'ha fissata e si masturbava, filmando ogni suo movimento. La sua testimonianza, condivisa sui social, mette ancora una volta in luce la necessità di combattere ogni forma di molestia e garantire maggiore sicurezza per tutte.

"Si stava masturbando fissandomi ora il sedere ora la faccia". È la denuncia di Irene Maiorino, attrice protagonista della serie tv L'amica geniale, vittima di molestie mentre si trovava in strada a Roma in zona Pigneto. La 39enne ha raccontato su Instagram l'episodio e ha condiviso il video che. 🔗 Leggi su Today.it

