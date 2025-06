Mi devi aiutare Filippo uccide la madre a colpi di accetta | quelle parole dopo l’orrore

Il dramma familiare che ha sconvolto una comunità si dipana tra confessioni strazianti e richieste di aiuto. Filippo Manni, un giovane di soli 21 anni, ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario, un gesto atroce che ha lasciato tutti senza parole. Durante un colloquio in carcere, il ragazzo ha implorato: “Non abbandonarmi, aiutami.” Un grido disperato che apre una finestra sulla sua tormentata psiche e sul dramma che si cela dietro questa tragica vicenda.

“Non abbandonarmi, aiutami.” È il grido disperato che Filippo Manni, il 21enne che ha confessato di aver ucciso la madre Teresa Sommario, avrebbe rivolto al padre durante un colloquio in carcere. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe avuto un crollo emotivo, chiedendo sostegno psicologico e di potersi curare. Durante l’incontro con il padre, Manni avrebbe espresso anche il desiderio di incontrare i suoi fratelli gemelli, uno dei quali era presente in casa al momento della tragedia e avrebbe tentato invano di salvare la madre dopo il colpo d’accetta. Tra le richieste rivolte al padre, anche quella di avere dei quaderni per poter scrivere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi devi aiutare”. Filippo uccide la madre a colpi di accetta: quelle parole dopo l’orrore

filippo - madre - devi - aiutare

