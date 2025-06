Mezza Carolina Day 2025 Arenzano festeggia il suo storico cocktail

dall’atmosfera vivace e dalla passione per la tradizione, rendendo questa giornata un’occasione unica per scoprire e riscoprire il gusto autentico del locale. Non perderti la sesta edizione di un evento che unisce cultura, convivialità e buon bere in un’atmosfera suggestiva come quella di Villa Figoli des Geneys. Preparati a brindare al passato e al presente di Arenzano!

Ad Arenzano arriva la sesta edizione dell'evento che celebra il cocktail tipico locale: domenica 29 giugno a partire dalle 18, in Villa Figoli des Geneys, torna il “Mezza Carolina Day”. Organizzato dal Comitato Mezza Carolina, in collaborazione con il Comune di Arenzano, sarà accompagnato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Mezza Carolina Day 2025, Arenzano festeggia il suo storico cocktail

In questa notizia si parla di: mezza - carolina - arenzano - cocktail

Capezzone: "Nemmeno mezza riga su Stampa e Repubblica", l'imbarazzo della sinistra - Nella sua rubrica "Occhio al caffè", Daniele Capezzone evidenzia come il silenzio di stampa su importanti questioni politiche, come il vertice di Istanbul, metta in evidenza l'imbarazzo della sinistra.

Mezza Carolina Vai su Facebook

Mezza Carolina Day 2025, Arenzano festeggia il suo storico cocktail; Arenzano, 6ª edizione del Mezza Carolina Day; C'è un cocktail nato in Liguria che ha conquistato l'America.

Mezza Carolina Day 2025, Arenzano festeggia il suo storico cocktail - La “Mezza” arenzanese è stata inventata nel 1967 da Ilio Ricchetti, titolare dell'allora bar Nardin: gli ingredienti sono mezzo bicchiere di vodka, mezza botttiglietta di Schweppes all'arancia, Bitter ... Segnala genovatoday.it

Mezza Carolina, il cocktail di Arenzano. Storia, curiosità e ricetta - GenovaToday - fu il barman arenzanese Ilio Ricchetti, che nel 1967 gestiva il bar Nardin. Si legge su genovatoday.it