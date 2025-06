Metro Piscinola-Aversa chiusa da domani 26 giugno bisogna aprire la stazione di Melito Quando riapre

Chiude per una settimana la Metro Piscinola-Aversa, anche conosciuta come Metro Arcobaleno, gestita da Eav.

Chiusura metro Piscinola-Scampia, nasce il fronte dell’area nord: “Un milione di passeggeri tagliati fuori” - Un disturbo che mette a dura prova la mobilità di un’intera comunità. Con oltre un milione di passeggeri tagliati fuori, studenti, lavoratori e pendolari dell’Area Nord di Napoli si organizzano per far sentire la propria voce.

CHIUSURA TRATTA METRO LINEA 1 - PISCINOLA A causa di lavori urgenti di manutenzione straordinaria a partire dal 20 giugno sarà chiusa la tratta della Linea 1 della metropolitana da/presso Piscinola. TeleA ha raccolto l'umore dei cittadini della zona # Vai su Facebook

