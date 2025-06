Meteo Roma del 25-06-2025 ore 19 | 15

Il meteo di Roma del 25 giugno 2025 promette una serata piacevole e all’insegna della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi che accompagneranno il tramonto. Dopo una giornata dominata da condizioni atmosferiche più variabili nel Nord Italia, la Capitale si prepara a offrire un clima favorevole, ideale per le attività all’aperto e i momenti di relax. Scopri come pianificare al meglio il tuo venerdì sera, tra bel tempo e atmosfere serene.

meteo venerdì tornati raccolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali ma con nubi sparse alternate a schiarite instabilità momento nel pomeriggio sulle Alpi con acquazzoni e temporali locali sconfinamento entro sera sulle pianure di nord-est asciutto con ferite nella notte al centro giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi Sia mattino che al pomeriggio in serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque al sud tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi comunque tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Ampi spazi di sereno ovunque temperature minime L'aumento non rincaro al centro-sud massimi generali di Asso vunque previsioni del tetto sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-06-2025 ore 19:15

In questa notizia si parla di: tempo - meteo - asciutto - roma

