Meteo mercoledì cieli sereni e tempo stabile

Preparatevi a un’estate anticipata e infuocata: il meteo di mercoledì 36 prevede cieli sereni e stabilità atmosferica, lasciando spazio a temperature elevate. La canicola, simbolo dell’apice dell’estate, si avvicina con largo anticipo quest’anno, grazie a una massa di aria calda proveniente dall’Africa che annuncia un inizio di stagione più intenso e precoce. È il momento di godersi il sole, ma anche di prepararsi alle sue sorprese.

La situazione. Col termine canicolare si indica il periodo dell’anno in cui la stella più luminosa della costellazione del “Cane Maggiore”, Sirio inizia a vedersi all’alba. Nell’antichità era considerato l’inizio della fase più calda dell’estate, tra gli ultimi giorni di luglio e la prima parte di agosto. Quest’anno a quelle condizioni climatiche ci arriveremo con largo anticipo a causa di una massa di aria calda di matrice africana che investirà tutta l’Europa centro meridionale. I massimi dell’espansione anticiclonica dovrebbero verificarsi proprio in corrispondenza del weekend ma non è ancora chiaro secondo i modelli dove si posizioneranno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: meteo - mercoledì - cieli - sereni

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 14 maggio: le regioni a rischio - Un forte maltempo è previsto per domani, mercoledì 14 maggio, con allerta meteo gialla attivata in quattro regioni italiane.

ISOLA TERRA NOSTRA METEO Previsioni. di Sabato 21 Giugno 2025 : Al mattino, cieli sereni o poco nuvolosi. possibilità di isolati rovesci o temporali su parte della regione Calabria Clima più caldo nelle ore centrali-pomeridiane, massime in graduale aume Vai su Facebook

Cieli sereni e temperature in aumento, sintomo del ritorno della stabilità atmosferica. In questo contesto, occorrerà monitorare un breve incremento dell'instabilità che alcuni modelli evidenziano per sabato pomeriggio-sera...ma ci torneremo. Dettagli su: http://r Vai su X

Meteo mercoledì, cieli sereni e tempo stabile; Previsioni meteo per mercoledì 11 giugno; Le previsioni meteo di mercoledì 18 giugno.