Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 25 giugno 2025

Preparati a scoprire il meteo di questa giornata in Campania: un mercoledì soleggiato e caldo, perfetto per uscire e goderti le bellezze della regione. Con cieli sereni e temperature che si aggirano intorno ai 34°C, il clima invita a vivere la giornata all’aperto. Ecco tutto quello che devi sapere per pianificare al meglio le tue attività, perché il tempo in Campania non smette mai di sorprendere.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 25 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4899m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4886m.

