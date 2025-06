Meta Quest 3S Xbox Edition | il visore in edizione limitata pensato per i fan di Xbox

Scopri la rivoluzione della realtà mista con la Meta Quest 3S Xbox Edition, un’edizione limitata creata per i veri fan di Xbox. Questo visore esclusivo unisce il meglio della tecnologia di Microsoft e Meta, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti. Disponibile da oggi negli USA e nel Regno Unito, in quantità limitate, rappresenta un’opportunità unica per portare il gaming e la realtà virtuale a un nuovo livello. Non lasciartela sfuggire!

(Adnkronos) – Microsoft e Meta hanno annunciato il lancio della Meta Quest 3S Xbox Edition, una versione limitata del visore di realtà mista pensata espressamente per gli appassionati del mondo Xbox. Il dispositivo è disponibile da oggi, al prezzo di 399,99 dollari, solo in USA e Regno Unito. Le unità sono limitate e non verranno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: xbox - meta - quest - edition

