messina e le troppe discariche abusive con il caldo aumentano i rischi

Messina, già alle prese con discariche abusive crescenti, si trova ora ad affrontare un nuovo allarme: con il caldo estivo, il problema si aggrava, trasformandosi in una vera emergenza ambientale. Mentre la raccolta differenziata avanza, l’inciviltà dilaga, lasciando sacchetti in ogni angolo della città. È tempo di unirci e trovare soluzioni condivise per tutelare il nostro territorio e preservare il suo splendore.

Se da un lato la raccolta differenziata fa progressi in termini di percentuale ed efficienza del servizio, dall'altro c'è un problema che con il caldo estivo rischia di diventare emergenza. Da nord a sud non c'è zona risparmiata dagli incivili che abbandonano i rifiuti in strada.

Messina e le troppe mini discariche abusive, con il caldo aumentano i rischi.

