Merz summit Nato storicocon il 5% dà un segnale di forza

Il recente summit NATO ad L'Aja si è rivelato un evento storico, segnando un deciso passo avanti nella coesione militare internazionale. La decisione di incrementare la spesa per la difesa al 5% rappresenta un forte segnale di unità e determinazione di fronte alle sfide globali. Come ha sottolineato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, questa scelta dimostra la volontà della NATO di affrontare con fermezza anche il revisionismo russo. Dobbiamo prenderne atto con serietà e continuare a rafforzare il nostro impegno.

Quello che si é tenuto all'Aja è "un summit storico per la Nato, in cui tutti insieme abbiamo deciso di alzare nei prossimi anni la quota destinata alla difesa al 5%. E questo è un segnale di forza di fronte a tutti i nostri possibili avversari. E un segnale di determinazione". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, parlando alla stampa a margine del vertice. "Dobbiamo prendere con serietà il revisionismo russo. E dobbiamo essere in grado di difenderci per non doverci difendere", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, summit Nato storico,con il 5% dà un segnale di forza

