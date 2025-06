Merz | la parte europea della Nato dovrà fare di più nei prossimi anni

I leader della NATO si riuniscono all'Aja con la consapevolezza che l'Europa deve intensificare i propri sforzi per rafforzare la propria difesa. Friedrich Merz, cancelliere tedesco, sottolinea che le prossime decisioni saranno cruciali e richiederanno un impegno maggiore da parte dei Paesi europei. È evidente che il futuro dell'Alleanza dipende dalla capacità di tutti di collaborare e investire di più per garantire la sicurezza condivisa.

L'Aia, 25 giu. (askanews) - I leader della NATO incontrano alla stampa al loro arrivo al vertice dell'Alleanza all'Aja, in Olanda. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che le decisioni saranno prese con la consapevolezza che la parte europea della NATO "dovrà fare di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa". "Voglio dire chiaramente che le decisioni che stiamo prendendo non mirano a fare un favore a nessuno, ma si basano sulle nostre conoscenze e convinzioni: la NATO nel suo insieme, e in particolare la sua componente europea, deve fare di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz: la parte europea della Nato dovrà fare di più nei prossimi anni

In questa notizia si parla di: nato - fare - europea - merz

Le origini americane di Papa Leone: “Era il primo della classe, nato per fare il prete” - Papa Leone, nato a Dolton, è il primo della famiglia a intraprendere la strada religiosa, cresciuto tra povertà e passione per musica e baseball.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/al-via-vertice-nato-ecco-cosa-punta-ottenere-meloni-merz-macron-e-trump-AHzuvnNB Vai su Facebook

Translate postMacron e Merz su Ft: "Armiamo l'Europa in un mondo instabile. Parte il vertice Nato all'Aia - HuffPost Italia Vai su X

++ Merz, 'più impegno Ue nella Nato non è un favore' ++; Summit Nato, tra il ritorno di Trump e l’annuncio del maxi-piano tedesco si plasma il futuro dell’Europa; Vertice Nato. Ecco cosa punta a ottenere Meloni da Merz-Macron e da Trump.

Merz, 'alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti' - "Mi aspetto che oggi prenderemo una decisione congiunta per dotare la Nato di maggiori risorse in futuro" con "un ulteriore 3,5% e l'1,5% per le infrastrutture delle nostre forze armate" e "tutto ques ... msn.com scrive

la nato verso un incremento significativo delle risorse con focus sulla difesa europea al summit di l’Aja - Al summit NATO a l’Aja, Friedrich Merz annuncia un aumento del 3,5% delle risorse militari e dell’1,5% per infrastrutture, per fronteggiare la minaccia russa e rafforzare la sicurezza europea. Scrive gaeta.it