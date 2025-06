Merz ' alla Nato ci sarà intesa Mosca minaccia per tutti'

In un contesto geopolitico in rapido mutamento, la NATO si prepara a rafforzare le proprie capacità con risorse aggiuntive, riconoscendo l'importanza di un'unità strategica di fronte alle crescenti tensioni. Con un accordo condiviso e determinato, le nazioni si impegnano a investire il 3,5% del PIL e l’1,5% in infrastrutture militari, sottolineando che la minaccia russa non riguarda solo l'Ucraina, ma tutta la stabilità europea e globale. Lo...

"Mi aspetto che oggi prenderemo una decisione congiunta per dotare la Nato di maggiori risorse in futuro" con "un ulteriore 3,5% e l'1,5% per le infrastrutture delle nostre forze armate" e "tutto questo avverrà con grande accordo, perché concordiamo sul fatto che la situazione è cambiata e la minaccia riguarda in particolare la Russia ", che "non minaccia solo l' Ucraina, ma l'intera pace" e "l'intero ordine politico del nostro continente". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz all'arrivo al summit Nato a L'Aja. "Voglio chiarire che le decisioni che prendiamo non sono prese per fare un favore a nessuno, ma piuttosto sulla base della nostra consapevolezza, della nostra convinzione che la Nato nel suo complesso, e questo vale soprattutto per la sua componente europea, debba impegnarsi di più nei prossimi anni per garantire la propria capacità di difesa", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Merz, 'alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti'

Merz, 'alla Nato ci sarà intesa, Mosca minaccia per tutti'; Macron e Merz su Ft: Armiamo l'Europa in un mondo instabile. Parte il vertice Nato all'Aia.