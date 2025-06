merilia ciconte presenta il suo nuovo romanzo la casa ultima a vibo valentia

Se amate i romanzi che evocano emozioni profonde e vi invitano a riflettere, non potete perdere l’appuntamento con Merilia Ciconte. Giovedì 24 luglio 2025 alle ore 18:30, la Libreria Cuori d’Inchiostro di Vibo Valentia ospiterà la presentazione del suo nuovo libro, *La casa ultima*, edito da Santelli Editore. Un’occasione imperdibile per scoprire i segreti dietro questa storia avvincente e condividere un momento di cultura e confronto. L’appuntamento si...

Giovedì 24 luglio 2025 alle ore 18:30, la Libreria Cuori d’Inchiostro di Vibo Valentia ospiterà la presentazione del nuovo libro di Merilia Ciconte, La casa ultima, edito da Santelli Editore. Durante l’incontro, l’autrice dialogherà con Menella Potenza, offrendo al pubblico un’occasione speciale per approfondire i temi del romanzo, conoscere il percorso creativo dell’opera e confrontarsi direttamente con chi l’ha scritta. L’appuntamento si svolgerà presso la sede della libreria in Corso Vittorio Emanuele III, 229233. Per informazioni è possibile contattare il numero 0963.544138. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it