’Merendiamo in salute’ per i bambini con i prodotti locali

Martedì scorso, alla scuola d’Infanzia comunale “Gulinelli” di Copparo, si è svolto l’ultimo appuntamento estivo di “Merendiamo in salute 2.0”, un’iniziativa dedicata ai più piccoli per promuovere una corretta alimentazione con prodotti locali. Bambini e insegnanti hanno condiviso un momento di gusto e consapevolezza, scoprendo i sapori autentici del territorio. Perché educare i bambini a scegliere bene fin dalla tenera età significa investire nel loro futuro di salute e benessere.

Una tavola imbandita di frutta di stagione, ortaggi, erbe aromatiche è stata allestita nella mattinata di martedì scorso alla scuola d’Infanzia comunale “Gulinelli” di Copparo che ha ospitato l’ultimo appuntamento della sessione estiva di “ Merendiamo in salute 2.0 ”. Bambine e bambini, accompagnati dalle docenti, hanno potuto gustare con gli occhi e con il palato i prodotti a “ chilometro zero ”, frutto del lavoro di aziende del territorio. A presentarli ai piccoli e alle loro educatrici, la vicepresidente di Confagricoltura Ferrara Claudia Guidi, affiancata dai referenti della stessa associazione di categoria Gian Marco Duo e Federico Magri, e dal dottor Dario Pelizzola, endocrinologo, esperto di malattie del metabolismo e del ricambio e presidente dell’associazione AdiCo (Associazione Diabetici Copparo), che ha svelato i segreti di frutta e verdura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Merendiamo in salute’ per i bambini con i prodotti locali

In questa notizia si parla di: merendiamo - salute - bambini - prodotti

8 spuntini che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini, secondo la tata - L'estate porta con sé momenti di svago e delizie culinarie, ma alcuni spuntini apparentemente innocui possono nascondere insidie per la salute dei bambini.

E...STATE IN SALUTE CON "MERENDIAMO" - Seconda tappa del tour estivo, la prima alla Scuola dell'Infanzia comunale CADORE di Copparo ?Primi rudimenti con esperienze ludiche e sensoriali per favorire la conoscenza delle proprietà nutraceutiche e Vai su Facebook

Frutta e verdura, merenda salutare ai bambini; ’Merendiamo in salute’ alla scuola materna; Copparo, frutta di stagione a chilometro zero sui banchi con Merendiamo in Salute2.0.

Spray antizanzare per bambini, quali sono quelli adatti e quelli più rischiosi secondo Altroconsumo - Altroconsumo ha analizzato 85 spray antizanzare “baby”: molti contengono allergeni e principi attivi sconsigliati per i bambini ... Come scrive virgilio.it

Prodotti a marchio Conad richiamati dal Ministero della Salute: di cosa si tratta e come riconoscerli - Leggo.it - Due prodotti a marchio Conad sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati a seguito di un richiamo del Ministero della Salute. Segnala leggo.it