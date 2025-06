Mercedes-Amg Concept Gt XX | 1.360 Cv per l' elettrica con ricarica ultrarapida a 850 kW

Scopri la Mercedes AMG Concept GT XX, un’icona di innovazione che anticipa il futuro delle supercar elettriche. Con una potenza di oltre 1.360 CV e una ricarica ultraveloce da 850 kW, questa vettura rappresenta l’evoluzione della divisione di Affalterbach. Un capolavoro di tecnologia e design che promette emozioni senza precedenti: il domani è già qui.

La concept car anticipa il futuro elettrico della divisione di Affalterbach: oltre 1.360 Cv grazie a motori elettrici a flusso assiale, batteria ad alte prestazioni con ricarica da oltre 850 kW.

In questa notizia si parla di: concept - ricarica - mercedes - elettrica

