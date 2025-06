Mercato Roma | il Leeds piomba su Kristovic O' Riley e De Cuyper i primi obiettivi

Il mercato della Roma si anima: il Leeds si fa avanti per Kristovic o Riley, mentre i primi obiettivi per l’attacco sono già sulla linea di partenza. Dopo una stagione positiva sotto Ranieri, i giallorossi cercano nuovi profili per rinforzare la rosa, con l’uscita di Shomurodov che potrebbe accelerare le mosse sul mercato. La sfida è aperta, e le prossime ore saranno decisive per definire il volto della squadra...

Roma 25 giugno 2025 - Un attaccante è in uscita in casa Roma e uno dovrà giocoforza prendere il suo posto, ma il primo obiettivo potrebbe sfumare già in queste ore. Nonostante la grande stagione vissuta sotto la guida di Claudio Ranieri, è ormai chiaro come in casa giallorossa sia viva l'idea di puntare sull'uscita di Eldor Shomurodov per incassare e cercare un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk. Come scritto già nella giornata di ieri, il giocatore uzbeko è conteso da Stade Rennes, Istanbul Basaksehir e anche Cremonese, con un prezzo fissato intorno agli 8 milioni di euro. Tra i tanti nomi sondati dal club capitolino, senza dubbio il profilo favorito nelle scorse settimane sembrava essere quello di Nikola Krstovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: il Leeds piomba su Kristovic, O'Riley e De Cuyper i primi obiettivi

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, focalizzandosi sulla difesa.

