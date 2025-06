Mercato Napoli lascia per una big di Serie A? La decisione è sorprendente

Il mercato del Napoli si scalda con una mossa a sorpresa: la decisione 232, che potrebbe portare una big di Serie A ad acquistare uno dei talenti partenopei. Manna lavora febbrilmente per rafforzare la rosa e gestire gli esuberi, tra cui spiccano i nomi di calciatori come Rafa Marin e Alessandro Zanoli. La questione più intrigante riguarda proprio Zanoli, il cui futuro potrebbe cambiare radicalmente in questa sessione di mercato.

