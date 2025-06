Mercato Milan Leoni piace davvero Ma arriva solo a questa condizione | PM News

Il Milan mostra grande interesse per Giovanni Leoni, un obiettivo che potrebbe rafforzare notevolmente la difesa rossonera. Tuttavia, il trasferimento del giovane talento potrebbe concretizzarsi solo sotto una condizione speciale, aprendo scenari intriganti per il mercato di gennaio. La possibilità di vedere Leoni indossare il rossonero dipende da fattori ancora da definire, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi sorprendenti.

Il Milan potrebbe rinforzare il proprio reparto difensivo e Giovanni Leoni è sulla lista rossonera, ma arriverebbe solo a una condizione.

Mercato Milan: ottimismo cauto per Ricci, ‘Ghiaccio’ sul giovane Leoni - Il calciomercato rossonero è in piena ebollizione e l'ottimismo per Ricci si mescola a un freddo ghiaccio sull'altro giovane talento, Leoni.

L'ad del #Parma #Cherubini: "Ci sono le condizioni per la partenza di #Sohm, #Man e #Bonny. #Leoni e #Suzuki resteranno, non sono sul mercato. Al netto delle partenze, vorremmo un rinforzo per ruolo. #Cuesta? Pensiamo sia la figura giusta". #Inter #Milan Vai su X

Si infiamma il derby di mercato col Milan L'Inter e i rossoneri si contendono Leoni del Parma Vai su Facebook

Milan, Leoni primo obiettivo per Allegri: l'idea del Parma; FcIN - Leoni, Inter e Milan le candidate più 'calde', serve però una grande offerta. Ecco la...; Milan-Leoni, perché si può: Colombo nell'offerta e fattore Allegri per battere Juve e Inter.

Milan in prima fila nella corsa al giovane talento del Parma Leoni - Il Milan segue da vicino Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma: per l'assalto serve prima la cessione di uno dei centrali già in rosa. Scrive msn.com

FcIN - Leoni, Inter e Milan le candidate più 'calde', serve però una grande offerta. Ecco la posizione del Parma - Rimane un rebus il futuro di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 al centro di numerose voci di mercato, anche in virtù di qualità che lo etichettano come un potenziale campione nel ruolo. msn.com scrive