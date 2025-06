Mercato Lazio | Fabiani al test delle cessioni per alleggerire il monte ingaggi

fare scelte oculate e strategiche. In questo contesto, il mercato del Lazio si prepara a vivere un test cruciale con Fabiani impegnato nel delicato compito di cedere alcuni pezzi pregiati, alleggerendo il monte ingaggi e aprendo così la strada a nuove opportunità di rafforzamento. La sfida è aperta: riuscirà la società a trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e ambizioni sportive?

Roma 25 giugno 2025 - L'estate è rovente, torrida sotto il solo di giugno, riscaldata ulteriormente negli animi di tutti gli addetti ai lavori, i tesserati e i tifosi laziali da un mercato che appare tra i più impervi all'orizzonte. L'assenza della qualificazione europea costringe a stringere la cinghia del bilancio e a ripartire da giovani i prospettiva. Fare investimenti non è però semplice e se si vuole arrivare a volti nuovi è necessario sfoltire in maniera importante la rosa, così da dare respiro all'indice di liquidità ed evitare nel frattempo scontenti alla guida di Maurizio Sarri. Sarà un grande test questo per Angelo Fabiani, che lo scorso anno ha provato a svecchiare in maniera importante la rosa, riuscendoci però con un risultato non pienamente soddisfacente.

