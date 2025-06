Mercato l’Arabia metta nel mirino l’azzurro | pronta una maxi offerta

Il mercato arabo si prepara a fare il grande salto, puntando con decisione sui talenti italiani. Con una maxi offerta all’orizzonte e le squadre pronte a sorprendere, il calcio internazionale si accende di nuove sfide e opportunità. Mentre la sessione estiva si avvicina, i club arabi accelerano per assicurarsi i migliori azzurri, scrivendo un capitolo emozionante nel grande libro del calciomercato. Resta con noi per scoprire chi sarà il prossimo protagonista di questa rivoluzione.

Il campionato arabo cerca di attirare sempre più big italiani: un altro azzurro è finito nel mirino di un club arabo. Ogni ora che passa il calciomercato entra sempre più nel vivo: ufficialmente la sessione estiva deve ancora prendere il via, con l’inizio ufficiale che è programmato per il prossimo primo luglio, ma i club si stanno già muovendo per chiudere più colpi possibili e anticipare la concorrenza. Una prima piccola sessione di mercato c’è stata prima dell’inizio del Mondiale per Club, per le squadre partecipanti alla prestigiosa competizione; ma i colpi migliori li vedremo probabilmente nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato, l’Arabia metta nel mirino l’azzurro: pronta una maxi offerta

In questa notizia si parla di: mercato - mirino - azzurro - arabia

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City non smette di puntare i riflettori sulla Serie A, con un occhio attento al futuro.

Il Napoli sogna in grande: dopo De Bruyne, occhi su Jack Grealish Dall’Inghilterra arriva una voce clamorosa: gli azzurri avrebbero messo nel mirino Jack Grealish per colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. ? Secondo il Telegraph, il club di De Laurentii Vai su Facebook

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, Nunez e Lucca piste slegate, Chiesa e Hien nel mirino, ipotesi Skriniar, Ndoye in pole, ultime su Anguissa, Lookman e le partenze; Rai – Osimhen in attesa della Premier, il Napoli frena su Lucca e Nunez: il punto sul mercato; Centrocampo tutto nuovo: Tonali torna in Serie A e con lui Pogba.

Il mercato d'Arabia, Zaniolo torna sulla piazza - Ansa.it - Tanti soldi e tanto tempo a disposizione, la finestra di mercato in Arabia saudita chiude solo il 20 settembre, i club della Saudi League restano in agguato per rinforzarsi ancora coinvolgendo ... Si legge su ansa.it

Si muove l’Arabia: nel mirino un titolare nerazzurro - MSN - I contatti ufficiali non sono ancora partiti, ma l’interesse dell’Al- Come scrive msn.com