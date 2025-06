Mercato Juventus scatto della Roma | i giallorossi vogliono regalare a Gasperini quell’obiettivo bianconero L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il mercato si infiamma: la Roma accelera per mettere le mani su Wesley, il talento desiderato anche dalla Juventus. I giallorossi vogliono regalare a Gasperini un obiettivo di grande spessore, ma al momento la trattativa è in stand-by per alcune questioni interne. La sfida tra grandi club si fa sempre più accesa, e tutti gli occhi sono puntati su questa intricata corsa. Resta aggiornato per scoprire come evolverà questa delicata operazione.

Mercato Juventus, scatto della Roma: novitĂ sull’obiettivo dei bianconeri in vista della prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti. Come riportato da Sky Sport, la Roma fa sul serio per Wesley e l’esterno brasiliano aspetta ora i giallorossi. Ad oggi, però, la trattativa è in stand-by, perchĂ© il club giallorosso deve prima risolvere alcune situazioni in uscita. La volontà è comunque quella di andare avanti con il giocatore per chiudere la trattativa. Il mercato Juventus è avvisato: la Roma di Gasperini fa sul serio per il big del Flamengo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, scatto della Roma: i giallorossi vogliono regalare a Gasperini quell’obiettivo bianconero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: roma - juventus - scatto - giallorossi

Roma, Massara ad un passo dalla Juventus prima dei giallorossi: il retroscena - Federic Massara, pronto a iniziare una nuova avventura con la Roma come direttore sportivo, aveva quasi scelto un percorso diverso: quello della Juventus.

Mercato Juventus, scatto della Roma: novità sull'obiettivo; Scatto Champions della Roma, battuta la Fiorentina all’Olimpico: la decide un gol di Dovbyk; Fabregas-Roma, ritorno di fiamma. Di Marzio: “Contatto diretto col Como per trattare, no dei lariani”.

Scambio con la Juve: irrompe la Roma - Un giocatore, entrato nel mirino della Juventus che lo voleva e vuole prenderlo con lo scambio, per il quale l’ex direttore Ghisolfi ... asromalive.it scrive

Colpo di scena Roma: maxi offerta e addio Juventus - Su Giorgio Scalvini vi sono da tempo anche Inter e Juventus, che ritengono il difensore dell’ Atalanta un prospetto di sicuro avvenire. Scrive asromalive.it