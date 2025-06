Mercato Juventus Paganini fa il nome | Questo giocatore spinge per andare a Torino! Ballano un paio di milioni di euro…

Il mercato della Juventus si infiamma con il possibile arrivo di Jonathan David, un attaccante che spinge forte per vestirsi di bianconero. Secondo Paolo Paganini, le trattative sono vicine, anche se si naviga tra qualche milione di euro di commissioni agli agenti. La volontà del giocatore può fare la differenza: il suo desiderio di trasferirsi a Torino potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. Resta da capire se questa spinta sarà decisiva per la firma finale.

Mercato Juventus, Paolo Paganini si √® espresso cos√¨ a proposito del possibile trasferimento di questo giocatore in bianconero. Le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha svelato la posizione del mercato Juventus e di Jonathan David per il possibile matrimonio estivo. Le sue parole. PAROLE ‚Äď ¬ęBallano un paio di milioni di euro di commissioni agli agenti ma Jonathan David spinge per andare alla Juventus. Offerta di 25 milioni di euro per Vlahovic, che ha rifiutato il rinnovo a cifre pi√Ļ basse, dalla Turchia¬Ľ. La stagione 202425 √® stata l‚Äôultimo, grande atto di Jonathan David con la maglia del Lille, un addio da protagonista che ha confermato il suo status di centravanti di livello mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Paganini fa il nome: ¬ęQuesto giocatore spinge per andare a Torino! Ballano un paio di milioni di euro‚Ķ¬Ľ

In questa notizia si parla di: juventus - paganini - mercato - giocatore

Paganini: ‚ÄúConte? Se va via dal Napoli sceglie la Juventus. Su Allegri‚Ķ‚ÄĚ - Paolo Paganini, nel suo intervento a Tmw Radio, ha affrontato il futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli.

√ą derby di mercato ? bit.ly/3HOl3nL #SportMediaset Vai su Facebook

Paolo Paganini (@PaPaganini) Vai su X

Mercato Juventus, Paganini: ¬ęDavid spinge per andare¬Ľ; Paganini a RBN: Perch√© Conte torner√† alla Juve. La posizione di Giuntoli. Su Osimhen...; L‚Äôesperto di mercato conferma tutto sulla Juventus: ‚ÄúSe i bianconeri faranno delle follie le faranno per lui‚ÄĚ.

Juventus, Paganini: ‚ÄėDavid spinge per andare a Torino, offerta da 25 milioni per Vlahovic‚Äô - Paolo Paganini ha parlato dell‚Äôinteresse della Juventus per Jonathan David: ‚ÄėBallano un paio di milioni di commissioni agli agenti‚Äô ... Riporta it.blastingnews.com

Juventus, 11 giocatori in vendita: eccoli tutti, ma occhio alle continue rivoluzioni - Sono ben 11 infatti i giocatori della rosa attuale della Juventus che, durante il mercato estivo, potrebbero cambiare squadra. Come scrive msn.com