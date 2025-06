Mercato Juventus | la corsa a quell’attaccante è ancora aperta! Il club d’appartenza lo cederebbe a quella squadra ma lui ha un’altra volontà | cosa risulta

Il mercato della Juventus è in fermento: l’attaccante Nikola Krstovic, al centro di molte voci, ha un desiderio diverso rispetto alle proposte di cessione. Mentre il Lecce ha già raggiunto un accordo con il Leeds, lui sogna un’altra destinazione. La situazione resta incerta e il futuro dell’attaccante potrebbe ancora riservare sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale sarà la sua reale destinazione.

Mercato Juventus: quel club vuole cederlo lì! Ma l'attaccante gradirebbe altro per il suo futuro: come stanno le cose. Nonostante le voci che lo vorrebbero ormai in prossimità di un trasferimento al Leeds, Nikola Krstovic sembra andare controcorrente rispetto a questa decisione presa dal Lecce. I salentini hanno già trovato una base d'intesa con gli inglesi per la cessione del montenegrino in Premier League, ma il bomber non gradirebbe questa soluzione. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'attaccante dei giallorossi non sarebbe particolarmente stimolato dall'idea di andare in Inghilterra.