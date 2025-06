Mercato Juve quell’attaccante può tornare prepotentemente di moda nella short list bianconera! L’allenatore lo ha messo alla porta Ultime

Il mercato della Juventus si infiamma: l’attaccante che sembrava fuori dai giochi torna prepotentemente alla ribalta, cucendosi nuovamente sulla shortlist bianconera. Con le ultime mosse di Amorim e le novità sul fronte Manchester United, il nome di Rasmus Hojlund riaccende l’interesse, diventando il protagonista assoluto delle discussioni. La corsa all’attaccante potrebbe riscrivere gli equilibri di questa sessione di mercato e tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo.

Mercato Juve, i bianconeri sono ancora in corsa per l’ingaggio di quell’attaccante? Amorim sembra averlo fatto fuori dai radar: ultimissime. Rasmus Hojlund potrebbe veramente lasciare il Manchester United e risultare un uomo mercato. Soprattutto per la Juve e per l’ Inter. Secondo quanto asserito da TalkSPORT, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, avrebbe opzionato Joshua Zirkzee, aprendo così a una possibile cessione del nazionale danese. Hojlund, approdato in Premier League due estati fa dall’Atalanta per circa 75 milioni, ha evidenziato con forza la volontà di restare e scalare le gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com