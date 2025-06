Mercato Juve Madama ha deciso | affonderà il colpo per questo grande calciatore! C’è già l’assenso del calciatore ma manca questo per chiudere l’affare

Il mercato della Juventus si infiamma con il grande colpo in vista: i bianconeri hanno già ottenuto il sì del calciatore, pronto a vestire la maglia bianconera, ma ora manca l’ultimo tassello per finalizzare l’affare. La corsa è aperta tra i top club, e l’attesa cresce: cosa ci riserverà questa trattativa che potrebbe rivoluzionare il calciomercato estivo? Restate sintonizzati, perché la svolta potrebbe essere imminente.

Mercato Juve, pronto l'affondo! Il big ha detto sì ai bianconeri: cosa manca per la chiusura dell'operazione. Affondo del mercato Juventus per Sancho. Secondo quanto riportato da La Stampa, i bianconeri stanno accelerando per l'esterno inglese ed avrebbe già incassato il sì del giocatore, che già un anno fa avrebbe sposato il progetto Juve. Sì cerca ora l'intesa con il Manchester United per il sorpasso finale sul Napoli. L'obiettivo è chiudere l'affare in prestito con opzione futura per il riscatto.